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Ибрагимович отдыхает: 70-летний украинец вошел в историю футбола

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 ноября, 18:41
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Петр Федоренко, выступающий в первенстве района, будет внесен в Национальный реестр рекордов Украины
Петр Федоренко - старейший футболист Украины
Петр Федоренко - старейший футболист Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

70-летний Петр Федоренко отыграл весь матч в первенстве Киево – Святошинского района между командами Факел (Гостомель) – СК Хотов. Таким образом он стал старейшим футболистом Украины.

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Новость о новом рекордсмене сообщила на свой странице Facebook руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Что известно о старейшем футболисте Украины.

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Петр Федоренко родился 8 июля 1951 в селе Хотов Киево – Святошинского района.

Более 55 лет он играл за футбольную команду родного поселка. Игровое амплуа – левый защитник. С 1965 года футболист защищает цвета ФК "Хотов".

С конца 80-х годов прошлого века Федоренко возглавлял родную команду в качестве играющего тренера и организатора.

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7 ноября 2021 в 14.00 в финале Кубка Киево-Святошинского региона по футболу Национальный Реестр Рекордов объявит Петра Федоренко рекордсменом Украины в категории "Человеческие достижения".

В Книге Рекордов Гиннеса подобный рекорд принадлежит египтянину Эззелдин Бахадеру, который вышел на поле в возрасте 74 лет и 11 месяцев. Предыдущий рекорд установил израильтянин Исаак Хайик, сыгравший в 73 года.

Отметим, что среди звезд мирового футбола продолжает активную карьеру швед Златан Ибрагимович, недавно отметивший свое 40-летие.

Златану Ибрагимовичу – 40 лет
Златану Ибрагимовичу – 40 лет / Фото: Reuters

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