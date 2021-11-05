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Барселона заплатила шейхам за свою легенду: Хави уже едет в Испанию

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 ноября, 14:12
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Катарский Аль-Садд официально объявил о расставании с испанским тренером Хави. В ближайшее время он должен возглавить Барселону
Хави покинул Аль-Садд ради Барселоны
Хави покинул Аль-Садд ради Барселоны / Фото: Facebook

Хави заменит в каталонском клубе Рональда Кумана, который был уволен несколько дней назад. Пока команду временно тренирует Серхи Бархуан.

"Руководство Аль-Садда согласилось отпустить Хави в Барселону после финансовой компенсации, предусмотренной контрактом.

Мы договорились с Барселоной о дальнейшем сотрудничестве, Хави является важной частью истории Аль-Садда, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении клуба.

Хави
Хави / Фото: Reuters

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Напомним, что 2 ноября Барселона в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Киеве обыграла Динамо со счетом 1:0.

Хави является настоящей легендой Барселоны. Он является воспитанником клуба и провел в родной команде практически всю карьеру, пока в 2015 году не перешел в Аль-Садд.

Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, шесть – Суперкубков Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и два раза – клубный чемпионат мира.

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С Аль-Саддом испанец становился чемпионом Катара в качестве игрока и тренера. Также в тренерской коллекции Хави уже есть победы в Кубке наследного принца Катара, Кубке шейха Яссима, Кубка эмира Катара и Кубке звезд Катара.

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