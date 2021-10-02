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Плевать на суеверия! Ибрагимович заранее отметил 40-летие

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 октября, 19:50
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40 лет шведскому форварду Милана исполняется в воскресенье, 3 октября. Но вечеринку по этому случаю он устроил в пятницу, 1 октября
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

С днем рождения заранее не поздравляют.

А 40 лет, говорят, вообще нельзя отмечать.

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Но Златан Ибрагимович не только с размахом отметил свое 40-летие, но и еще сделал это загодя.

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

С воскресенья, 3 октября, когда ему исполняется 40, Ибра перенес празднование на пятницу, 1 октября, чтобы вечеринку смогли посетить футболисты Милана. Потому как 3 октября у команды – игра чемпионата Италии в Бергамо с Аталантой Руслана Малиновского.

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Кроме того, как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, Златан пригласил на праздник технический персонал своего клуба, врачей и других сотрудников.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Сам швед при этом в день рождения сыграть не сможет – залечивает травму ахилла.

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Отметим, что вскоре тренером Ибрагимовича в Милане может стать Андрей Шевченко.

Шевченко снова на "Сан-Сиро"
Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

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