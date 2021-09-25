Голище Малиновского! И такого игрока вышвырнули из сборной Украины

В поединке шестого тура Серии А с Интером, который уже 28 сентября будет соперником Шахтера в Лиге чемпионов, полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отметился шикарным голом левой ногой, забитым из-за пределов штрафной площадки.
Кипер Интера Ханданович в прыжке пытался спасти свою команду, но мяч залетел под дальнюю штангу. Шедевр!
Символично, что Малиновский забил клубу, который ранее хотел его купить у Аталанты, но так и не приобрел.
Благодаря Малиновскому Аталанта на 30-й минуте отыгралась (1:1), а спустя 8 минут, сыграв на добивании после удара Руслана, бергамасков вывел вперед Толой. И только на 71-й минуте Интер с помощью гола Джеко ушел от поражения – 2:2.
Интер – Аталанта – 2:2
Голы: Мартинес, 5, Джеко, 72 – Малиновский, 30, Толой, 38
На 86-й минуте Димарко (Интер) не реализовал пенальти (перекладина)
РЕКОРД МАЛИНОВСКОГО
Отметим, что с момента перехода в Аталанту летом 2019 года Малиновский отметился в Серии А 17 голами, 10 из которых стали результатом ударов из-за штрафной. За это время больше таких мячей в чемпионате Италии, по данным Opta, не забил никто!
При этом, напомним, Малиновского вышвырнул из сборной Украины ее главный тренер Александр Петраков.
Петраков обиделся на Малиновского за то, что тот покинул лагерь сборной перед матчем с Чехией.
В свою очередь, Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".
Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022. Напомним, 9 октября Украина играет в Хельсинки против Финляндии, а 12 октября встречается во Львове с Боснией.
Турнирное положение в нашей группе:
В своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 Украины сыграла вничью с Францией.
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