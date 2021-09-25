Голище Малиновского! И такого игрока вышвырнули из сборной Украины

Украинский полузащитник стал героем Аталанты в матче с Интером, завершившемся со счетом 2:2. Но в решающих поединках сборной мы его шедевров не увидим

Руслан Малиновский в ударе / Фото: Reuters

В поединке шестого тура Серии А с Интером, который уже 28 сентября будет соперником Шахтера в Лиге чемпионов, полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отметился шикарным голом левой ногой, забитым из-за пределов штрафной площадки.

Кипер Интера Ханданович в прыжке пытался спасти свою команду, но мяч залетел под дальнюю штангу. Шедевр!

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Символично, что Малиновский забил клубу, который ранее хотел его купить у Аталанты, но так и не приобрел.

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Благодаря Малиновскому Аталанта на 30-й минуте отыгралась (1:1), а спустя 8 минут, сыграв на добивании после удара Руслана, бергамасков вывел вперед Толой. И только на 71-й минуте Интер с помощью гола Джеко ушел от поражения – 2:2.

Интер – Аталанта – 2:2

Голы: Мартинес, 5, Джеко, 72 – Малиновский, 30, Толой, 38

На 86-й минуте Димарко (Интер) не реализовал пенальти (перекладина)

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РЕКОРД МАЛИНОВСКОГО

Отметим, что с момента перехода в Аталанту летом 2019 года Малиновский отметился в Серии А 17 голами, 10 из которых стали результатом ударов из-за штрафной. За это время больше таких мячей в чемпионате Италии, по данным Opta, не забил никто!

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

При этом, напомним, Малиновского вышвырнул из сборной Украины ее главный тренер Александр Петраков.

Петраков обиделся на Малиновского за то, что тот покинул лагерь сборной перед матчем с Чехией.

В свою очередь, Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".

Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022. Напомним, 9 октября Украина играет в Хельсинки против Финляндии, а 12 октября встречается во Львове с Боснией.

Турнирное положение в нашей группе:

В своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 Украины сыграла вничью с Францией.