Помимо Динамо и Шахтера: кто из украинцев сыграет в Лиге чемпионов

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Мы с нетерпением ждем матчей Шахтера и Динамо в основной сетке, но кроме них в турнире хватает других украинцев

Помимо Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов выступят еще восемь наших земляков / Фото: Getty Images, Шериф

Украинские болельщики смогут в Лиге чемпионов болеть не только за наши два гранда. В этом сезоне количество наших земляков в турнире просто зашкаливает.

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Украинцы в Лиге чемпионов:

Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)

Александр Зинченко представил новую форму Манчестер Сити / Фото: Getty Images

Мы уже давно привыкли видеть Зинченко в главном еврокубковом турнире. В прошлом сезоне Александр даже играл в финале, но для победы малость не хватило.

Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)

Малиновский попал на обложку PES / Фото: Reuters

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С недавних пор Аталанта регулярно участвует в Лиге чемпионов. Сам Малиновский в прошлом сезоне завоевал место в стартовом составе, команды, а сейчас пришло время проявить себя в Европе.

Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия)

Эдуард Соболь неоднозначно проявил себя в матче чемпионата Бельгии. Фото: clubbrugge.be

Украинец дважды подряд выиграл чемпионат Бельгии, а вот в Европе Брюгге не может занять место выше третьего. Впрочем, бельгийцы умеют потрепать нервы грандам.

Андрей Лунин (Реал, Испания)

Андрей Лунин в Примере / Фото: Marca

Украинец остался в составе Реала, но вряд ли получит много игрового времени. Тем более, в Лиге чемпионов. Единственный шанс, если Реал решит все свои задачи и Карло Анчелотти даст шанс себя проявить молодежи

Роман Яремчук (Бенфика, Португалия)

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Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Новичок португальского клуба феерически дебютировал в команде и застолбил за собой место в стартовом составе. А в группе ему предстоит выступить против своего родного клуба – Динамо, где талант форварда не рассмотрели…

Ярослав Ракицкий (Зенит, Россия)

Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Многие уже и забыли, что в центре защиты сборной Украины когда-то играл такой игрок. Впрочем, Ракицкий является основным защитником Зенита и точно получит свое время в турнире.

Андрей Близниченко (Шериф, Молдова)

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Единственный украинец (если не считать тренера) в составе главной сенсации группового этапа. Правда, сейчас Близниченко травмирован и неизвестно, когда сможет вернуться на поле.

Юрий Вернидуб (Шериф, Молдова, тренер)

А вот и автор той самой сенсации. Вернидуб пришел в команду только в декабре прошлого года и с ходу сделал ее чемпионом, а затем впервые в истории вывел в группу Лиги чемпионов.