Помимо Динамо и Шахтера: кто из украинцев сыграет в Лиге чемпионов

Украинские болельщики смогут в Лиге чемпионов болеть не только за наши два гранда. В этом сезоне количество наших земляков в турнире просто зашкаливает.
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Украинцы в Лиге чемпионов:
Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)
Мы уже давно привыкли видеть Зинченко в главном еврокубковом турнире. В прошлом сезоне Александр даже играл в финале, но для победы малость не хватило.
Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)
С недавних пор Аталанта регулярно участвует в Лиге чемпионов. Сам Малиновский в прошлом сезоне завоевал место в стартовом составе, команды, а сейчас пришло время проявить себя в Европе.
Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия)
Украинец дважды подряд выиграл чемпионат Бельгии, а вот в Европе Брюгге не может занять место выше третьего. Впрочем, бельгийцы умеют потрепать нервы грандам.
Андрей Лунин (Реал, Испания)
Украинец остался в составе Реала, но вряд ли получит много игрового времени. Тем более, в Лиге чемпионов. Единственный шанс, если Реал решит все свои задачи и Карло Анчелотти даст шанс себя проявить молодежи
Роман Яремчук (Бенфика, Португалия)
Новичок португальского клуба феерически дебютировал в команде и застолбил за собой место в стартовом составе. А в группе ему предстоит выступить против своего родного клуба – Динамо, где талант форварда не рассмотрели…
Ярослав Ракицкий (Зенит, Россия)
Многие уже и забыли, что в центре защиты сборной Украины когда-то играл такой игрок. Впрочем, Ракицкий является основным защитником Зенита и точно получит свое время в турнире.
Андрей Близниченко (Шериф, Молдова)
Единственный украинец (если не считать тренера) в составе главной сенсации группового этапа. Правда, сейчас Близниченко травмирован и неизвестно, когда сможет вернуться на поле.
Юрий Вернидуб (Шериф, Молдова, тренер)
А вот и автор той самой сенсации. Вернидуб пришел в команду только в декабре прошлого года и с ходу сделал ее чемпионом, а затем впервые в истории вывел в группу Лиги чемпионов.