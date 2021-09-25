Супергол Маліновського! І такого гравця викинули зі збірної України

У поєдинку шостого туру Серії А з Інтером, який вже 28 вересня буде суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів, півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився шикарним голом лівою ногою, забитим з-за меж штрафного майданчика.
Кіпер Інтера Ханданович в стрибку намагався врятувати свою команду, але м'яч залетів під дальню штангу. Шедевр!
ОГЛЯД МАТЧУ
Символічно, що Маліновський забив клубу, який раніше хотів його купити у Аталанти, але так і не придбав.
Завдяки Маліновському Аталанта на 30-й хвилині відігралася (1:1), а за 8 хвилин, зігравши на добиванні після удару Руслана, бергаманців вивівуперед Толой. І тільки на 71-й хвилині Інтер за допомогою гола Джеко уникнув поразки – 2:2.
Інтер – Аталанта – 2:2
Голи: Мартінес, 5, Джеко, 72 – Маліновський, 30, Толой, 38
На 86-й хвилині Дімарко (Інтер) не реалізував пенальті (поперечина)
РЕКОРД МАЛІНОВСЬКОГО
З моменту переходу до Аталанти влітку 2019 року Маліновський відзначився в Серії А 17 голами, 10 з яких стали наслідком ударів з-за меж штрафного майданчика. За цей час більше таких м'ячів у чемпіонаті Італії, за даними Opta, не забив ніхто!
При цьому, нагадаємо, Маліновського викинув зі збірної України її головний тренер Олександр Петраков.
Петраков образився на Маліновського за те, що той покинув табір збірної перед матчем з Чехією.
Своєю чергою, Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".
Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022. Нагадаємо, 9 жовтня Україна грає в Гельсінкі проти Фінляндії, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією.
Турнірне становище в нашій групі:
У своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Францією.
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