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Крім Динамо і Шахтаря: хто з українців зіграє в Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 серпня, 00:24
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Сьогодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Ми з нетерпінням чекаємо матчів Шахтаря і Динамо в основній сітці, але крім них в турнірі вистачає інших українців
Крім Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів виступлять ще вісім наших земляків
Крім Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів виступлять ще вісім наших земляків / Фото: Getty Images, Шериф

Українські вболівальники зможуть у Лізі чемпіонів вболівати не тільки за наші два гранда. У цьому сезоні кількість наших земляків в турнірі просто зашкалює.

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Читайте також: Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Українці в Лізі чемпіонів:

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)

Олександр Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті
Олександр Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Ми вже давно звикли бачити Зінченка в головному єврокубковому турнірі. У минулому сезоні Олександр навіть грав у фіналі, але для перемоги трохи не вистачило.

Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)

Маліновський потрапив на обкладинку PES
Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

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З недавніх пір Аталанта регулярно бере участь в Лізі чемпіонів. Сам Маліновський в минулому сезоні завоював місце в стартовому складі, команди, а зараз прийшов час проявити себе в Європі.

Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)

Едуард Соболь неоднозначно проявив себе в матчі чемпіонату Бельгії. Фото: clubbrugge.be
Едуард Соболь неоднозначно проявив себе в матчі чемпіонату Бельгії. Фото: clubbrugge.be

Українець двічі поспіль виграв чемпіонат Бельгії, а ось в Європі Брюгге не може зайняти місце вище третього. Втім, бельгійці вміють потріпати нерви грандам.

Андрій Лунін (Реал, Іспанія)

Андрій Лунін в Прімері
Андрій Лунін в Прімері / Фото: Marca

Українець залишився в складі Реала, але навряд чи отримає багато ігрового часу. Тим більше, в Лізі чемпіонів. Єдиний шанс, якщо Реал вирішить всі свої завдання і Карло Анчелотті дасть шанс себе проявити молоді

Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія)

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Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці
Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Новачок португальського клубу феєрично дебютував в команді і застовпив за собою місце в стартовому складі. А в групі йому належить виступити проти свого рідного клубу – Динамо, де талант форварда не розгледіли...

Ярослав Ракицький (Зеніт, Росія)

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Багато хто вже і забули, що в центрі захисту збірної України колись грав такий гравець. Втім, Ракицький є основним захисником Зеніта і точно отримає свій час на турнірі.

Андрій Близниченко (Шериф, Молдова)

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Єдиний українець (якщо не брати до уваги тренера) в складі головної сенсації групового етапу. Правда, зараз Близниченко травмований і невідомо, коли зможе повернутися на поле.

Юрій Вернидуб (Шериф, Молдова, тренер)

А ось і автор тієї самої сенсації. Вернидуб прийшов в команду тільки в грудні минулого року і з ходу зробив її чемпіоном, а потім вперше в історії вивів в групу Ліги чемпіонів.

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13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
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10
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5:3
10
7
Зоря
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7
8
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5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
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11
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4
12
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4
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5:11
4
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