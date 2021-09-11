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Юрій Вернидуб: "Малиновському потрібно не на словах любити Україну, а виходити на поле і гризти землю"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 вересня, 13:34
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Гравець Аталанти Руслан Малиновський ніяк не може показати свою найкращу гру за національну команду України. У чому тут причина, спробував розібратися колишній наставник Руслана
Руслан Маліновський в матчі проти Франції
Руслан Маліновський в матчі проти Франції / Фото: Reuters

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб в інтерв'ю Sport Arena оцінив перспективи Руслана Малиновського в збірній Україні.

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"Нехай Малиновський опуститься на землю грішну і думає не про себе, і про те, який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України. Щоб якомога більше своїх кращих якостей перенести в збірну.

А не про те, щоб ображатися, або не ображатися на головного тренера. Сьогодні Малиновський образився, завтра образиться ще хтось. Яремчук, який... Я щось не чув, щоб Яремчук ображався.

Так і Малиновський повинен не ображатися, а значить працювати і доводити ще більше. Тому що він є гравцем національної збірної.

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото: Reuters

А Петраков – головний тренер, у якого хороший головний біль є, кого краще поставити. Як він бачить свою схему і тактику, за якою він грає.

Шевченко не викликав Буяльського, а Буяльський, на мій погляд, був одним з кращих. Він як пояснив? Що він просто не бачив його в своїй схемі, де його можна краще використовувати. Точно так само Петраков зараз може не бачити Малиновського. Чому ні? Це життя.

Маліновський лівою не забив пенальті Північній Македонії
Маліновський лівою не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

Треба прожити і це, нести це правильно, і виходячи на ту ж заміну гризти землю, а не так, як вийшов він, не ображаючи Руслана, в грі з Францією. Тоді краще взагалі не виходити. Сказати, що я не готовий. А робити послугу не треба.

Вони ж люблять говорити в інтерв'ю, що люблять Україну, народилися в Україні. Ну тоді любіть її до кінця, на ділі. Виходьте і їжте землю і доводьте, що ви любите Україну. І ви ні на кого не ображаєтеся, а готові свою жертву принести на користь команді, і на користь результату збірної України", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський зіграв два неповних матча за збірну України у відборі на ЧС-2022. У поєдинку проти Казахстану (2:2) гравець Аталанти вийшов на 59-й хвилині гри, а з чемпіонами світу французами (1:1) увійшов в гру на 82-й хвилині, при цьому заробив жовту картку. Перед товариським матчем з Чехією Олександр Петраков відправив Малиновського до складу свого клубу.

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