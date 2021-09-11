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Юрий Вернидуб: "Малиновскому нужно не на словах любить Украину, а выходить на поле и грызть землю"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 сентября, 13:34
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Игрок Аталанты Руслан Малиновский никак не может показать свою лучшую игру за национальную команду Украины. В чем тут причина, попытался разобраться бывший наставник Руслана
Руслан Малиновский в матче против Франции
Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб в интервью Sport Arena оценил перспективы Руслана Малиновского в сборной Украине.

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"Пусть Малиновский опустится на землю грешную и думает не о себе, и том, что какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины. Чтобы как можно больше своих лучших качеств перенести в сборную.

А не о том, что обижаться, или не обижаться на главного тренера. Сегодня Малиновский обиделся, завтра обидится еще кто-то. Яремчук, который... Я что-то не слышал, чтобы Яремчук обижался.

Так и Малиновский должен не обижаться, а значит работать и доказывать еще больше. Потому что он является игроком национальной сборной.

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

А Петраков – главный тренер, у которого хорошая головная боль есть, кого лучше поставить. Как он видит свою схему и тактику, по которой он играет.

Шевченко же не вызвал Буяльского, а Буяльский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь.

Малиновский левой не забил пенальти Северной Македонии
Малиновский левой не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

Надо прожить и это, нести это правильно, и выходя на ту же замену грызть землю, а не так, как вышел он, не обижая Руслана, в игре с Францией. Тогда лучше вообще не выходить. Сказать, что я не готов. А делать одолжение не надо.

Они же любят говорить в интервью, что любят Украину, родились в Украине. Ну тогда любите ее до конца, на деле. Выходите и грызите землю и доказывайте, что вы любите Украину. И вы ни на кого не обижаетесь, а готовы свою жертву принести в пользу команде, и в пользу результата сборной Украины", – сказал Вернидуб.

Напомним, что Руслан Малиновский сыграл два неполных матча за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022. В поединке против Казахстана (2:2) игрок Аталанты вышел на 59-й минуте игры, а с чемпионами мира французами (1:1) вошел в игру на 82-й минуте, при этом заработал желтую карточку. Перед товарищеским матчем с Чехией Александр Петраков отправил Малиновского в состав своего клуба.

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