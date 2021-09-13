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Бесполезный! Итальянская пресса раздавила украинского футболиста

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 сентября, 16:12
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Полузащитник Виктор Коваленко провалил свой выход в стартовом составе Специи на матч чемпионата Италии против Удинезе. Специалисты раскритиковали игру украинца
Коваленко пока трудно в Серии А
Коваленко пока трудно в Серии А

Вчера в четвертом туре чемпионата Италии украинский полузащитник Виктор Коваленко получил место в стартовом составе Специи. Хозяева поля проиграли, а украинец получил самую низкую оценку.

Досталось Коваленко и от местной прессы. Игра украинского футболиста не впечатлила никого.

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"Медленный, старательный в защите, но бесполезный в атаке", "Коваленко за матч сделал три касания и просто бродил по полю", – такие комментарии можно почитать в авторитетных изданиях La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport, пишет football.ua.

Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера, а за основную команду "горняков" полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешел в Аталанту и заключил контракт до лета 2025 года. Но перед этим сезоном был отдан в аренду Специи.

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