14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Непотрібний! Італійська преса розчавила українського футболіста

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 вересня, 16:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Півзахисник Віктор Коваленко провалив свій вихід в стартовому складі Спеції на матч чемпіонату Італії проти Удінезе. Фахівці розкритикували гру українця
Коваленку поки важко у Серії А
Коваленку поки важко у Серії А

Вчора в четвертому турі чемпіонату Італії український півзахисник Віктор Коваленко отримав місце в стартовому складі Спеції. Господарі поля програли, а українець отримав найнижчу оцінку.

Дісталося Коваленку і від місцевої преси. Гра українського футболіста не вразила нікого.

Реклама

Читайте також: Шість українців зіграють в топ-чемпіонатах Європи. За кого вболівати

"Повільний, старанний в захисті, але непотрібний в атаці", "Коваленко за матч зробив три торкання і просто бродив по полю", – такі коментарі можна почитати в авторитетних виданнях La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport і Tuttosport, пише football.ua.

Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького Шахтаря, а за основну команду "гірників" півзахисник виступав з 2013 року. У лютому 2021 року український гравець перейшов в Аталанту і уклав контракт до літа 2025 року. Але перед цим сезоном був відданий в оренду Спеції.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
6
4:12
2
Показати бiльше
Понеділок, 13 вересня
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти