Непотрібний! Італійська преса розчавила українського футболіста

Півзахисник Віктор Коваленко провалив свій вихід в стартовому складі Спеції на матч чемпіонату Італії проти Удінезе. Фахівці розкритикували гру українця

Коваленку поки важко у Серії А

Вчора в четвертому турі чемпіонату Італії український півзахисник Віктор Коваленко отримав місце в стартовому складі Спеції. Господарі поля програли, а українець отримав найнижчу оцінку.

Дісталося Коваленку і від місцевої преси. Гра українського футболіста не вразила нікого.

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"Повільний, старанний в захисті, але непотрібний в атаці", "Коваленко за матч зробив три торкання і просто бродив по полю", – такі коментарі можна почитати в авторитетних виданнях La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport і Tuttosport, пише football.ua.

Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького Шахтаря, а за основну команду "гірників" півзахисник виступав з 2013 року. У лютому 2021 року український гравець перейшов в Аталанту і уклав контракт до літа 2025 року. Але перед цим сезоном був відданий в оренду Спеції.