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Верес --
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Дніпро-1 --
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Маріуполь --
Зоря --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шість українців зіграють в топчемпіонатах Європи. За кого вболівати

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 серпня, 14:35
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Чемпіонат Франції стартував тиждень тому, на цих вихідних беруть старти чемпіонати в Англії, Німеччині та Іспанії, а через тиждень чекаємо початку італійської Серії А. А за ким нам там стежити?
В топчемпіонатах Європи Україну представлять шість гравців
В топчемпіонатах Європи Україну представлять шість гравців / Фото: Getty Images, REUTERS

У топчемпіонатах Європи в новому сезоні зіграють шість представників України. П'ятьох ми добре знаємо, а ось ще один – Микола Кухаревич – тільки дебютує в європейському футболі. Зате відразу має шанс зіграти проти Мессі і компанії.

Англія

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

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Олександр Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті
Олександр Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Зінченко проводить п'ятий сезон МанСіті. За цей час він вже встиг тричі стати чемпіоном Англії, чотири рази виграти Кубок ліги, по разу – Кубок і Суперкубок країни, а ще грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Андрій Ярмоленко (Вест Гем)

Андрій Ярмоленко отримав ще один шанс проявити себе в Вест Гемі
Андрій Ярмоленко отримав ще один шанс проявити себе в Вест Гемі / Фото: Getty Images

Багато експертів і вболівальники вже списали Ярмоленка в Вест Гемі, але після успішного для Андрія Євро-2020, схоже, керівництво "молотобійців" дало українцеві ще один шанс.

Іспанія

Андрій Лунін (Реал)

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Андрій Лунін поки залишається в Реалі
Андрій Лунін поки залишається в Реалі / Фото: Getty Images

Чергова спроба Луніна закріпитися в складі Реала. У минулому сезоні українець провів всього один матч (та й той – в Кубку Іспанії). Сподіваємося, новий наставник Карло Анчелотті все ж дасть гравцеві збірної України більше ігрового часу.

Італія

Руслан Маліновський (Аталанта)

Руслан Маліновський залікував грижу живота. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Руслан Маліновський залікував грижу живота. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Малиновський видав феноменальну кінцівку минулого сезону в Італії, але провалився на Євро-2020. Можливо, цьому посприяла грижа живота. Але влітку українець переніс операцію і повинен повернутися на поле ще сильнішим!

Віктор Коваленко (Спеція)

Коваленко у формі Спеції
Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram

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Перші півроку в Італії не задалися для Віктора – за Аталанту він відіграв всього три хвилини, а потім ще й травму отримав. Новий шанс заявити про себе в Серії А він отримав в Спеції

Франція

Микола Кухаревич (Труа)

Микола Кухаревич переїхав до Франції/Фото estac.fr
Микола Кухаревич переїхав до Франції/Фото estac.fr

20-річний українець сенсаційно перебрався в чемпіонат Франції з скромного Руху. Кухаревич вже встиг дебютував в Лізі-1, відігравши 10 хвилин в матчі стартового туру. Чекаємо більшого!

А ще з цього сезону українські вболівальники будуть пильніше стежити за чемпіонатом Португалії. Хай це не топова ліга в Європі, зате там тепер виступає наш основний форвард збірної України Роман Яремчук.

Тим більше, що українець вже встиг видати феноменальний дебют – забив гол і зробив асист в Лізі чемпіонів, та ще й в ворота московського Спартака!

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Роман Яремчук забив перший гол за Бенфіку
Роман Яремчук забив перший гол за Бенфіку / Фото: Reuters

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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