Шесть украинцев сыграют в топ-чемпионатах Европы. За кого болеть

В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне сыграют шесть представителей Украины. Пятерых мы хорошо знаем, а вот еще один – Николай Кухаревич – только дебютирует в европейском футболе. Зато сразу имеет шанс сыграть против Месси и компании.
Англия
Александр Зинченко (Манчестер Сити)
Зинченко проводит пятый сезон МанСити. За это время он уже успел трижды стать чемпионом Англии, четырежды выиграть Кубок лиги, по разу – Кубок и Суперкубок страны, а еще играл в финале Лиги чемпионов.
Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)
Многие эксперты и болельщики уже списали Ярмоленко в Вест Хэме, но после успешного для Андрея Евро-2020, похоже, руководство "молотобойцев" дало украинцу еще один шанс.
Испания
Андрей Лунин (Реал)
Очередная попытка Лунина закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне украинец провел всего один матч (да и тот – в Кубке Испании). Надеемся, новый наставник Карло Анчелотти все же даст игроку сборной Украины больше игрового времени.
Италия
Руслан Малиновский (Аталанта)
Малиновский выдал феноменальную концовку прошлого сезона в Италии, но провалился на Евро-2020. Возможно, этому поспособствовала грыжа живота. Но летом украинец перенес операцию и должен вернуться на поле еще сильнее!
Виктор Коваленко (Специя)
Первые полгода в Италии не задались для Виктора – за Аталанту он отыграл всего три минуты, а затем еще и травму получил. Новый шанс заявить о себе в Серии А он получил в Специи
Франция
Николай Кухаревич (Труа)
20-летний украинец сенсационно перебрался в чемпионат Франции из скромного Руха. Кухаревич уже успел дебютировал в Лиге-1, отыграв 10 минут в матче стартового тура. Ждем большего!
А еще с этого сезона украинские болельщики будут пристальнее следить за чемпионатом Португалии. Пусть это не топовая лига в Европе, зато там теперь выступает наш основной форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Тем более, что украинец уже успел выдать феноменальный дебют – забил гол и сделал ассист в Лиге чемпионов, да еще и в ворота московского Спартака!