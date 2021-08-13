13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Шахтер --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Шесть украинцев сыграют в топ-чемпионатах Европы. За кого болеть

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 августа, 14:35
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Чемпионат Франции стартовал неделю назад, на этих выходных берут старты чемпионаты в Англии, Германии и Испании, а через неделю ждем начала итальянской Серии А. А за кем нам там следить?
В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне Украину представят шесть игроков
В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне Украину представят шесть игроков / Фото: Getty Images, REUTERS

В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне сыграют шесть представителей Украины. Пятерых мы хорошо знаем, а вот еще один – Николай Кухаревич – только дебютирует в европейском футболе. Зато сразу имеет шанс сыграть против Месси и компании.

Англия

Александр Зинченко (Манчестер Сити)

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Александр Зинченко представил новую форму Манчестер Сити
Александр Зинченко представил новую форму Манчестер Сити / Фото: Getty Images

Зинченко проводит пятый сезон МанСити. За это время он уже успел трижды стать чемпионом Англии, четырежды выиграть Кубок лиги, по разу – Кубок и Суперкубок страны, а еще играл в финале Лиги чемпионов.

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)

Андрей Ярмоленко получил еще один шанс проявить себя в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко получил еще один шанс проявить себя в Вест Хэме / Фото: Getty Images

Многие эксперты и болельщики уже списали Ярмоленко в Вест Хэме, но после успешного для Андрея Евро-2020, похоже, руководство "молотобойцев" дало украинцу еще один шанс.

Испания

Андрей Лунин (Реал)

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Андрей Лунин пока остается в Реале
Андрей Лунин пока остается в Реале / Фото: Getty Images

Очередная попытка Лунина закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне украинец провел всего один матч (да и тот – в Кубке Испании). Надеемся, новый наставник Карло Анчелотти все же даст игроку сборной Украины больше игрового времени.

Италия

Руслан Малиновский (Аталанта)

Руслан Малиновский залечил грыжуживота. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Руслан Малиновский залечил грыжуживота. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Малиновский выдал феноменальную концовку прошлого сезона в Италии, но провалился на Евро-2020. Возможно, этому поспособствовала грыжа живота. Но летом украинец перенес операцию и должен вернуться на поле еще сильнее!

Виктор Коваленко (Специя)

Коваленко в форме Специи
Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

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Первые полгода в Италии не задались для Виктора – за Аталанту он отыграл всего три минуты, а затем еще и травму получил. Новый шанс заявить о себе в Серии А он получил в Специи

Франция

Николай Кухаревич (Труа)

Николай Кухаревич переехал во Францию/Фото estac.fr
Николай Кухаревич переехал во Францию/Фото estac.fr

20-летний украинец сенсационно перебрался в чемпионат Франции из скромного Руха. Кухаревич уже успел дебютировал в Лиге-1, отыграв 10 минут в матче стартового тура. Ждем большего!

А еще с этого сезона украинские болельщики будут пристальнее следить за чемпионатом Португалии. Пусть это не топовая лига в Европе, зато там теперь выступает наш основной форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Тем более, что украинец уже успел выдать феноменальный дебют – забил гол и сделал ассист в Лиге чемпионов, да еще и в ворота московского Спартака!

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Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику
Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику / Фото: Reuters

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1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Пятница, 13 августа
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19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
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