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И стоило ехать в Италию? Украинец – худший игрок команды

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 сентября, 20:10
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Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко получил самую низкую оценку в своей команде за матч против Удинезе в чемпионате Италии
Коваленко в форме Специи
Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

В воскресенье, 12 сентября, в чемпионате Италии проходят матчи третьего тура. Специя на своем поле уступила Удинезе – 0:1.

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В составе хозяев поля с первых минут вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. Он провел на поле 62 минуты и был заменен.

За это время Коваленко ни разу не пробил по воротам, 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач из 21, совершил 1 неудачную обводку, выиграл 1 верховую дуэль, два раза отобрал мяч и заблокировал 1 удар.

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Сайт SofaScore, который специализируется на статистике, выставил украинцу самую низкую оценку в составе Специи.

После трех матчей у Специи всего одно очко – и 18-е место в турнирной таблице.

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Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера, а за основную команду "горняков" полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешел в Аталанту и заключил контракт до лета 2025 года. Но перед этим сезоном был отдан в аренду.

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Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
6
4:12
2
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