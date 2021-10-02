Плювати на забобони! Ібрагімович заздалегідь відзначив 40-річчя

З днем народження заздалегідь не вітають.
А 40 років, кажуть, взагалі не можна відзначати.
Але Златан Ібрагімович не тільки з розмахом відсвяткував своє 40-річчя, а й ще зробив це завчасно.
Із неділі, 3 жовтня, коли йому виповнюється 40, Ібра переніс святкування на п'ятницю, 1 жовтня, щоб вечірку змогли відвідати футболісти Мілана. Тому що 3 жовтня у команди – гра чемпіонату Італії в Бергамо з Аталантою Руслана Маліновського.
Крім того, як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марція, Златан запросив на свято технічний персонал свого клубу, лікарів та інших працівників.
Сам швед при цьому в день народження зіграти не зможе – заліковує травму ахілла.
Відзначимо, що незабаром тренером Ібрагімовича в Мілані може стати Андрій Шевченко.