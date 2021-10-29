97-летний украинец сыграл в теннис с легендарным Рафаэлем Надалем

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" в своей академии провел спарринг с Леонидом Станиславским

35-летний Надаль и 97-летний Станиславский

Леонид Станиславский был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий теннисист в мире. В марте 2021 года уроженцу Харькова исполнилось 97 лет.

А сегодня он сыграл матч с величайшим теннисистом всех времен Рафаэлем Надалем.

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Станиславский с Надалем встретились в академии испанца на Мальорке, где и провели спарринг.

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35-летний Рафаэль Надаль за карьеру одержал 20 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. По этому показателю делит первое место с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Дважды побеждал на Олимпийских играх.

Всего за карьеру выиграл 88 турниров АТР и заработал около 125 млн долларов призовых.

Ранее мы писали, что Рафаэль Надаль встретился со своей 95-летней поклонницей, которая страдает болезнью Альцгеймера.