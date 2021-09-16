Самое милое видео дня. Зацените свадебный танец звезды тенниса

Победительница двух турниров "Большого шлема" румынская теннисистка вышла замуж за бизнесмена. На свадьбе было три сотни гостей

Симона стала женой Тони

Одна из лучших теннисисток современности Симона Халеп вышла замуж. Церемония бракосочетания 29-летней Симоны и 41-летнего Тони Юруца, владеющего несколькими компаниями в Румынии, собрала более 300 гостей.

В соцсетях появились первые фото и видео со свадьбы. Особенно милым выглядит танец молодоженов.

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Вот еще несколько роликов торжества.

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Отметим, что за свою карьеру Симона Халеп выиграла "Уимблдон", "Ролан Гаррос", заработала 37,6 миллиона долларов призовых.

Однако прежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса. Чтобы быть более мобильной на корте, Халеп уменьшила себе грудь, после операции лишившись завораживавшей ее поклонников "шестерочки".

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Халеп до уменьшения груди

Халеп после уменьшения груди