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Разбил ракетку в дребезги и напугал болгерл: эмоции Джоковича на US Open

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 20:51
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Поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису сильно расстроило первую ракетку мира Новака Джоковича
Новак Джокович в финале US Open не смог сдержать эмоции
Новак Джокович в финале US Open не смог сдержать эмоции / Фото: Reuters

Напомним, что сербский теннисист уступил россиянину Даниилу Медведеву три сета с одинаковым счетом 4:6.

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Всю злость за поражение Джокович хотел возместить на своей ракетке. Но разбить ее удалось не с первой попытки.

После проигранного второго сета Новак уже замахнулся совершить акт возмездия, но вдруг остановился – мимо как раз пробегала болгерл, которая испугалась действий Джоковича, тем самым охладила его пыл.

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Но повторно сербскому теннисисту уже никто не помешал. Проиграв один из розыгрышей, он все-таки сломал свою ракетку.

Кстати, за свое неспортивное поведение Джокович был оштрафован на 5 тысяч долларов.

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Джокович сильно расстроился проигрышу в финале US Open
Джокович сильно расстроился проигрышу в финале US Open / Фото: Reuters

Но для первой ракетки мира это мелочи, ведь только за выход в финал US Open он заработал 1 миллион 125 тысяч долларов.

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