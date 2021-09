Разбил ракетку в дребезги и напугал болгерл: эмоции Джоковича на US Open

Напомним, что сербский теннисист уступил россиянину Даниилу Медведеву три сета с одинаковым счетом 4:6.

Всю злость за поражение Джокович хотел возместить на своей ракетке. Но разбить ее удалось не с первой попытки.

После проигранного второго сета Новак уже замахнулся совершить акт возмездия, но вдруг остановился – мимо как раз пробегала болгерл, которая испугалась действий Джоковича, тем самым охладила его пыл.

Djokovic almost thinks about it but stops just in time #USOpenpic.twitter.com/KnrTgbJJLt