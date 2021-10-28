Теннисистка удивила публику: спортсменка вышла на матч в образе Дракулы

Ранее мы писали, что неудачные выступления Элины Свитолиной в нынешнем сезоне привели к завершению сотрудничества с ее многолетним тренером.
Кристиан решила удивить зрителей турнира категории WTA-250 и вышла на стартовую игру в образе Дракулы. Примечательно, что коммерческим названием соревнований является Transylvania Open.
Still enjoying this— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 27, 2021
Should she / will she do this again next match? #CountessJaqueline#SpookyOpenhttps://t.co/Pu2a2MLWtZ
Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии, в известном романе Брэма Стокера вампир граф Дракула жил именно там.
В первой встрече Кристиан одолела словенку Кайу Юван (3:6, 7:6, 7:6), во второй – австралийку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).
Countess Dracula – I mean Jaqueline Cristian – has arrived #TransylvaniaOpenpic.twitter.com/ARElXqpnJu— wta (@WTA) October 27, 2021
Призовой фонд соревнований составляет 235 238 долларов. Действующей победительницей Transylvania Open является Елена Рыбакина (Казахстан).