Теннисистка удивила публику: спортсменка вышла на матч в образе Дракулы

Ранее мы писали, что неудачные выступления Элины Свитолиной в нынешнем сезоне привели к завершению сотрудничества с ее многолетним тренером.

Кристиан решила удивить зрителей турнира категории WTA-250 и вышла на стартовую игру в образе Дракулы. Примечательно, что коммерческим названием соревнований является Transylvania Open.

