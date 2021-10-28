Теннисистка удивила публику: спортсменка вышла на матч в образе Дракулы

Румынская теннисистка Жаклин Кристиан уже дважды выходила на матчи в рамках турнира в Клуж-Напоке в образе Дракулы

Жаклин Кристиан / Фото: AFP

Ранее мы писали, что неудачные выступления Элины Свитолиной в нынешнем сезоне привели к завершению сотрудничества с ее многолетним тренером.

Кристиан решила удивить зрителей турнира категории WTA-250 и вышла на стартовую игру в образе Дракулы. Примечательно, что коммерческим названием соревнований является Transylvania Open.

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Still enjoying this



Should she / will she do this again next match? #CountessJaqueline#SpookyOpenhttps://t.co/Pu2a2MLWtZ — Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 27, 2021

Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии, в известном романе Брэма Стокера вампир граф Дракула жил именно там.

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В первой встрече Кристиан одолела словенку Кайу Юван (3:6, 7:6, 7:6), во второй – австралийку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).

Countess Dracula – I mean Jaqueline Cristian – has arrived #TransylvaniaOpenpic.twitter.com/ARElXqpnJu — wta (@WTA) October 27, 2021

Призовой фонд соревнований составляет 235 238 долларов. Действующей победительницей Transylvania Open является Елена Рыбакина (Казахстан).