Легендарному испанцу Рафаэлю Надалю установили памятник в Париже

В Париже на территории комплекса "Ролан Гаррос", где ежегодно проходит турнир "Большого шлема", поставили статую в честь испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

"В этом году "Ролан Гаррос" хотел отдать дань уважения игроку, написавшему целую и, возможно, самую выдающуюся историю на этом турнире", – объяснили свое решение организаторы.

A moment unlike any other for our greatest champion #RolandGarros | @RafaelNadalpic.twitter.com/ioi1UbnfG4