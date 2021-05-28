Легендарному испанцу Рафаэлю Надалю установили памятник в Париже

В Париже на территории комплекса "Ролан Гаррос", где ежегодно проходит турнир "Большого шлема", поставили статую в честь испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
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"В этом году "Ролан Гаррос" хотел отдать дань уважения игроку, написавшему целую и, возможно, самую выдающуюся историю на этом турнире", – объяснили свое решение организаторы.
A moment unlike any other for our greatest champion #RolandGarros | @RafaelNadalpic.twitter.com/ioi1UbnfG4— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021
На церемонии открытия присутствовали сам Надаль, президент Федерации тенниса Жиль Мореттон, а так же скульптор статуи Жорди Диез Фернандес. Скульптура стоит рядом с новыми входными воротами и Садом Мушкетеров.
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34-летний Рафаэль становился победителем "Ролан Гаррос" 13 раз – абсолютный рекорд.