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Легендарному испанцу Рафаэлю Надалю установили памятник в Париже

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 мая, 11:10
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34-летний Рафаэль Надаль является абсолютным рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции, возле кортов "Ролан Гаррос" ему соорудили памятник
Два Надаля: Рафа и его памятник
Два Надаля: Рафа и его памятник / Фото: Twitter

В Париже на территории комплекса "Ролан Гаррос", где ежегодно проходит турнир "Большого шлема", поставили статую в честь испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

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"В этом году "Ролан Гаррос" хотел отдать дань уважения игроку, написавшему целую и, возможно, самую выдающуюся историю на этом турнире", – объяснили свое решение организаторы.

На церемонии открытия присутствовали сам Надаль, президент Федерации тенниса Жиль Мореттон, а так же скульптор статуи Жорди Диез Фернандес. Скульптура стоит рядом с новыми входными воротами и Садом Мушкетеров.

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34-летний Рафаэль становился победителем "Ролан Гаррос" 13 раз – абсолютный рекорд.

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