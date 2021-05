Легендарному іспанцеві Рафаелю Надалю встановили пам'ятник у Парижі

У Парижі на території комплексу "Ролан Гаррос", де щорічно проходить турнір "Великого шолома", поставили статую на честь іспанського тенісиста Рафаеля Надаля.

"У цьому році "Ролан Гаррос" хотів віддати шану гравцеві, який написав цілу і, можливо, найвидатнішу історію на цьому турнірі" , – пояснили своє рішення організатори.

A moment unlike any other for our greatest champion #RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/ioi1UbnfG4