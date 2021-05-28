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Легендарному іспанцеві Рафаелю Надалю встановили пам'ятник у Парижі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 травня, 11:10
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34-річний Рафаель Надаль є абсолютним рекордсменом за перемогами на Відкритому чемпіонаті Франції, біля кортів "Ролан Гаррос" йому спорудили пам'ятник
Два Надаля: Рафа і його памятник
Два Надаля: Рафа і його памятник / Фото: Twitter

У Парижі на території комплексу "Ролан Гаррос", де щорічно проходить турнір "Великого шолома", поставили статую на честь іспанського тенісиста Рафаеля Надаля.

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"У цьому році "Ролан Гаррос" хотів віддати шану гравцеві, який написав цілу і, можливо, найвидатнішу історію на цьому турнірі" , – пояснили своє рішення організатори.

На церемонії відкриття були присутні сам Надаль, президент Федерації тенісу Жіль Мореттон, а так же скульптор статуї Жорді Дієз Фернандес. Скульптура стоїть поруч з новими вхідними воротами і Садом Мушкетерів.

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34-річний Рафаель ставав переможцем "Ролан Гаррос" 13 разів – абсолютний рекорд.

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