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Золотой талант Украины покорил фанов Реала: ему аплодировали на Сантьяго Бернабеу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 ноября, 17:44
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Украинский вингер донецкого Шахтера своей игрой сумел обратить внимание взыскательных испанских болельщиков
Михаилу Мудрику аплодировали трибуны Сантьяго Бернабеу
Михаилу Мудрику аплодировали трибуны Сантьяго Бернабеу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче Лиги чемпионов против мадридского Реала "горняки", несмотря на проигрыш 1:2, сумели показать достойную игру. Одним из открытий поединка стал 20-летний вингер Шахтера Михаил Мудрик.

Смотрите также: Реал – Шахтер – 2:1: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Для многих стало неожиданным решение главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби выставить в основе на такой ответственный матч юного футболиста. Но, как показала игра, решение итальянского наставника было оправданным.

Своими действиями 20-летний футболист сумел завоевать симпатии фанов "королевского клуба", которые во время замены поддержали украинского таланта аплодисментами.

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"Аплодисменты зрителей на Сантьяго Бернабеу?

Я в шоке вообще, не ожидал такого.

Это запоминающийся момент", – сказал Мудрик Youtube-каналу Шахтера.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мудрик сыграл 12 матчей за донецкий клуб, забил один гол и сделал пять ассистов.

Также мы сообщали, что Михаил Мудрик и защитник Динамо Илья Забарный попали в число номинантов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему игроку в возрасте до 21 года.

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Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy
Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy / Фото: Getty Images

А уже в ближайшее воскресенье, в матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер сыграет против Колоса.

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