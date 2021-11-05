Порушили власний статут: УАФ продовжила контракт зі скандальним головою арбітрів

Українська асоціація футболу оголосила про продовження контракту із головою комітету арбітрів Лучано Лучі. Термін нової угоди невідомий

Лучано Лучі продовжив контракт з УАФ / Фото: УАФ

В УАФ стверджують, що під безпосереднім керівництвом Лучано Лучі український арбітраж здійснив суттєвий прогрес: було впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.

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Цікаво, що, згідно зі статутом УАФ, 72-річний Лучі не має права обіймати керівні посади в організації через вікових обмеження.

Лучано Лучі. Фото: УАФ

У статті 14, пункт 3 зазначено, що особа, якій на дату проведення виборів виповнилося 70 і більше років, не має права бути обраною, переобраною на посаду у виборні органи, зазначеними у частинах 1 та 2 цієї статті,

А у разі виповнення особі 70 років під час перебування на виборній посаді – повноваження такої особи припиняються у цей день.

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Цікаво, що в редакції від 2017 року йшлося про граничний вік у 72 роки, але у 2020-му його скоротили до 70-ти.

Лучано працює в Україні з 2010 року, зокрема з 2015-го – куратором футбольних суддів нашої країни. За цей час він потрапив до декількох скандалів.

НАЗИВАВ УКРАЇНУ БАНАНОВОЮ РЕСПУБЛІКОЮ

Колишній арбітр УПЛ Іван Бондар розповів, що протягом кількох років Лучі ображав підлеглих, сам особисто обирав, кого ставити на матчі.

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"Арбітри змушені були це терпіти. Всі залежать від керівництва Лучано Лучі. На жаль, серед них був і я, адже залежав від роботи, повинен був годувати свою сім'ю. Майже у всіх арбітрів така ж ситуація", – написав Бондар у заяві до УАФ.

На одному з семінарів у 2019 році Лучі, розповідаючи про футбольні недоліки, а також загалом про недоліки України, висловився так: "Ви бананова республіка!"

Також у Лучі регулярно ображав колег, гравців та президентів різних клубів у робочих групах у Telegram.

Не ставши терпіти образи, Бондар звернувся до Комітету етики та чесної гри, але його звернення залишилося без розгляду у зв'язку з "відсутністю будь-яких порушень кодексу етики та чесної гри".

НЕ ВИЗНАВАВ БАТЬКІВСТВО І УКЛОНЯВСЯ ВІД АЛІМЕНТІВ

Навесні цього року в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке розповіли, що Лучано Лучі звинувачується в тому, що не визнає батьківство та ухиляється від виплати аліментів громадянці України

"У Святошинському суді міста Києва позивач – Яна Коваль. Справа дуже делікатна – встановлення факту батьківства та стягнення аліментів для забезпечення дитини", – сказали тоді в ефірі програми.

СТАВ ФІГУРАНТОМ СКАНДАЛЬНОГО ДТП

Лучано Лучі опосередковано став учасником ще одного скандалу в Україні. Наприкінці серпня автомобіль, на якому їхав італієць, потрапив у ДТП. Винуватцем аварії була інша людина.

У Мережі почали писати, що то був депутат від Слуги народу Олександр Трухін. Скандал спалахнув після того, як одна із сторін намагалася приховати деталі аварії.