В українському футболі знайшли заміну скандальному італійському куратору суддів

Останні тижні в українській футбольній середовищі тліє скандал навколо суддівства. Нагадаємо, почалося все з того, в грі Шахтаря і Олімпіка судді не зарахували гол, на що президент "олімпійців" Владислав Гельзін обрушився з матірною критикою на арбітрів і їх главу Лучано Лучі. З тих пір сторони періодично обмінюються уколами, хоча до конкретних кроків справа не дійшла.

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Тим часом, вчора стало відомо, що глава українських футбольних суддів сам потрапив під суд.

І ось кажуть, що в УАФ хочуть вирішити проблеми кардинально, замінивши італійського функціонера на іншого іноземця. Про це повідомляє "Бомбардир".

Передбачається, що місце 71-річного Лучі може зайняти колишній футбольний суддя Любош Міхел. До речі, після завершення кар'єри він працював керівником відділу міжнародних змагань в донецькому Шахтарі з 2008 по 2015 рр. А після займав посаду спортивного директора в грецькому ПАОКу.

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Раніше писали, що Лучі називає Україну банановою республікою, хоча працює в нашій країні вже 10 років. У тому числі з 2015-го головним куратором суддівства. Поки що можлива відставка Лучано і приїзд 52-річного Міхела – лише на рівні обговорення. Але, як відомо, диму без вогню не буває.

Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Олімпік":

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