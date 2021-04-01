Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під суд

Цікавий поворот з'явився в скандалі навколо суддівства в українському футболі. Нагадаємо, президент "Олімпіка" Владислав Гельзін звинуватив куратора арбітрів Лучано Лучі в покритті корупції в нашому футболі. Крім того, Лучі називав Україну банановою республікою. Італієць же наносив удари у відповідь. Однак, як стало відомо, сам потрапив під вогонь, хоча і з іншого боку.

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71-річного чиновника звинувачують у тому, що він не визнає батьківства і ухиляється від сплати аліментів громадянці України. Про це сьогодні розповіли на YouTube-каналі "Та То Таке":

"З приводу "обліко морале" пана Лучі. Зараз у нього інші турботи, оскільки 5 квітня його самого чекає суд. Причому, він виступатиме в якості відповідача. Ця інформація з судових інстанцій нашої країни є у відкритому доступі. У Святошинському суді міста Києва позивач – Яна Коваль. Справа дуже делікатна – встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини".

Лучано працює в Україні з 2010 року, в тому числі з 2015-го – куратором футбольних суддів нашої країни.

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Тим часом Лучі пообіцяв жорстке покарання Гельзіну за матюки в ефірі.

Дивіться огляд скандального матчу "Шахтар" – "Олімпік":

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