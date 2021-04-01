Русский
$ 27,82
32,63

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під суд

1 квітня, 14:49

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Футбольний функціонер Лучано Лучі, можливо, в Україні став батьком

Цікавий поворот з'явився в скандалі навколо суддівства в українському футболі. Нагадаємо, президент "Олімпіка" Владислав Гельзін звинуватив куратора арбітрів Лучано Лучі в покритті корупції в нашому футболі. Крім того, Лучі називав Україну банановою республікою. Італієць же наносив удари у відповідь. Однак, як стало відомо, сам потрапив під вогонь, хоча і з іншого боку.

Реклама

71-річного чиновника звинувачують у тому, що він не визнає батьківства і ухиляється від сплати аліментів громадянці України. Про це сьогодні розповіли на YouTube-каналі "Та То Таке":

"З приводу "обліко морале" пана Лучі. Зараз у нього інші турботи, оскільки 5 квітня його самого чекає суд. Причому, він виступатиме в якості відповідача. Ця інформація з судових інстанцій нашої країни є у відкритому доступі. У Святошинському суді міста Києва позивач – Яна Коваль. Справа дуже делікатна – встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини".

Лучано працює в Україні з 2010 року, в тому числі з 2015-го – куратором футбольних суддів нашої країни.

Реклама

Тим часом Лучі пообіцяв жорстке покарання Гельзіну за матюки в ефірі.

Дивіться огляд скандального матчу "Шахтар" – "Олімпік":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

суд футбол батьківство суддівство Лучано Лучі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Помер віцепрезидент київського Динамо
Помер віцепрезидент київського ДинамоФутбол
Легіонер
Легіонер "Динамо" повторно захворів на COVID-19 і дико роздратованийЧУ з футболу
Воротар
Воротар "Динамо" отримав пропозицію з Європи і рветься залишити клубЧУ з футболу
Кобін пішов у відставку з поста головного тренера
Кобін пішов у відставку з поста головного тренера "Миная". Рятувати Мілевського і Ко будуть іншіЧУ з футболу
На
На "Шахтар" – "Динамо" в Києві вже продають квитки. Хто зможе потрапити на стадіон?ЧУ з футболу
Помилкове пенальті на користь
Помилкове пенальті на користь "Динамо" і неправильно скасований гол "Шахтаря". Суддівський розгляд від МетревеліЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти