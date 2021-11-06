Приниження Роналду: команда Зінченка присоромила МЮ

"Ми клуб номер один у Манчестері, і, ймовірно, у всьому світі", – заявив перед суботнім дербі з МанСіті коуч МЮ Уле-Гуннар Сульшер. Але ці слова виявилися не більш ніж струсом повітря. Манчестер Юнайтед програв МанСіті 0:2.
МанСіті забезпечив собі перемогу ще в першому таймі. На 7-й хвилині івуарійський захисник Юнайтед Баї зрізав м'яч у свої ворота після прострілу з лівого флангу від Канселу.
А на 45-й хвилині Канселу знову зробив вдалу подачу з лівого флангу, і Бернарду Сілву подвоїв перевагу Манчестер Сіті – 2:0.
Далі по темі
Лідер МЮ Кріштіану Роналду, якого напередодні нахвалював коуч Сіті Гвардіола, пішов із поля без гола.
Зазначимо, що українець Зінченко за перемогою свого Сіті над МЮ спостерігав із лави запасних – Пеп так і не випустив його на поле, взагалі не здійснивши жодної заміни за весь матч.
МЮ – Манчестер Сіті – 0:2
Голи: Баї, 7, автогол, Бернарду Сілва, 45