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Приниження Роналду: команда Зінченка присоромила МЮ

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 листопада, 16:24
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Центральний матч англійського вікенду між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті завершився перемогою гостей з рахунком 2:0
/ Фото: Reuters

"Ми клуб номер один у Манчестері, і, ймовірно, у всьому світі", – заявив перед суботнім дербі з МанСіті коуч МЮ Уле-Гуннар Сульшер. Але ці слова виявилися не більш ніж струсом повітря. Манчестер Юнайтед програв МанСіті 0:2.

МанСіті забезпечив собі перемогу ще в першому таймі. На 7-й хвилині івуарійський захисник Юнайтед Баї зрізав м'яч у свої ворота після прострілу з лівого флангу від Канселу.

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А на 45-й хвилині Канселу знову зробив вдалу подачу з лівого флангу, і Бернарду Сілву подвоїв перевагу Манчестер Сіті – 2:0.

Лідер МЮ Кріштіану Роналду, якого напередодні нахвалював коуч Сіті Гвардіола, пішов із поля без гола.

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Зазначимо, що українець Зінченко за перемогою свого Сіті над МЮ спостерігав із лави запасних – Пеп так і не випустив його на поле, взагалі не здійснивши жодної заміни за весь матч.

МЮ – Манчестер Сіті – 0:2
Голи: Баї, 7, автогол, Бернарду Сілва, 45

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