Роналду проти Зінченка: онлайн-трансляція матчу МЮ – Манчестер Сіті

У суботу, 6 листопада, в англійській Прем'єр-лізі манчестерське дербі. Юнайтед приймає Сіті. Початок матчу о 14:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію одного з найочікуваніших матчів у світовому футболі.

Де дивитись дербі. В Україні поєдинок чемпіонату Англії покажуть у прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Турнірний розклад. У чемпіонаті Англії команди провели по 10 матчів. Клуб Кріштіану Роналду (МЮ) набрав 17 очок і посідає п'яте місце. У команди Олександра Зінченка (МанСіті) 20 очок та третя позиція.

Історія клубів. Обом командам вже понад сотню років.

Історія протистояння. Прем'єр-ліга 152 рази бачила манчестерське дербі. Перше пройшло 3 жовтня 1891! Тоді МЮ виграв – 5:1

Загалом 59 разів перемогу святкував Манчестер Юнайтед, 45 разів виграв Манчестер Сіті, ще 48 зустрічей не виявили переможця.

П'ять останніх зустрічей суперників в АПЛ:

