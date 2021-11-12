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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Чому Усик нокаутує Джошуа? Відповідає колишній чемпіон

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 листопада, 08:57
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Олександр Гвоздик вважає, що реванш буде конкурентнішим і Ентоні Джошуа спробує нав'язати бійку
Олександр Гвоздик: "Крім Усика хто ще прославляє Україну?". Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
Олександр Гвоздик: "Крім Усика хто ще прославляє Україну?". Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик припустив, як розвиватиметься реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. До речі, гонорар українця за перемогу над Джошуа зріс у рази.

"Мені здається, багато в чому все залежатиме від Джошуа. Я вважаю, що він має моральний надлом. Він розповідає, що хоче завдавати болю, а не просто виграти, але це слова.

Джошуа збереться і намагатиметься робити те, що йому треба було робити у першому бою: більше нав'язувати бійку, лізти кудись. Тому думаю, що бій буде ближчим, але таки схилився б до Сашка.

Усик може і нокаутувати Джошуа. У першому бою йому, грубо кажучи, забракло 10 секунд, щоб це зробити. Що заважає йому це повторити у реванші? Нічого", – сказав Олександр Гвоздик у інтерв'ю Віктору Ялимову.

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

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Раніше ми писали, що Усик купив собі супердорогу машину після вересневої перемоги над Джошуа. Наш боксер отримав шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.

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