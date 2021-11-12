Чому Усик нокаутує Джошуа? Відповідає колишній чемпіон

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик припустив, як розвиватиметься реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. До речі, гонорар українця за перемогу над Джошуа зріс у рази.

"Мені здається, багато в чому все залежатиме від Джошуа. Я вважаю, що він має моральний надлом. Він розповідає, що хоче завдавати болю, а не просто виграти, але це слова.

Джошуа збереться і намагатиметься робити те, що йому треба було робити у першому бою: більше нав'язувати бійку, лізти кудись. Тому думаю, що бій буде ближчим, але таки схилився б до Сашка.

Усик може і нокаутувати Джошуа. У першому бою йому, грубо кажучи, забракло 10 секунд, щоб це зробити. Що заважає йому це повторити у реванші? Нічого", – сказав Олександр Гвоздик у інтерв'ю Віктору Ялимову.