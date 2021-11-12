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Почему Усик нокаутирует Джошуа? Отвечает бывший чемпион

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 ноября, 08:57
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Александр Гвоздик считает, что реванш будет более конкурентным и Энтони Джошуа попытается навязать драку
Александр Гвоздик: "Кроме Усика кто еще прославляет Украину?". Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик: "Кроме Усика кто еще прославляет Украину?". Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик предположил, как будет развиваться реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Кстати, гонорар украинца за победу над Джошуа вырос в разы.

"Мне кажется, во многом все будет зависеть от Джошуа. Я считаю, что у него есть моральный надлом. Он рассказывает, что хочет причинять боль, а не просто выиграть, но это слова.

Джошуа соберется и будет пытаться делать то, что ему нужно было делать в первом бою: больше навязывать драку, лезть куда-то. Поэтому думаю, что бой будет ближе, но все-таки склонился бы к Саше.

Усик может и нокаутировать Джошуа. В первом бою ему, грубо говоря, не хватило 10 секунд, чтобы это сделать. Что мешает ему это повторить в реванше? Ничего", – сказал Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялымову.

Александр Усик VS Энтони Джошуа
Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

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Ранее мы писали, что Усик купил себе супердорогую машину после сентябрьской победы над Джошуа. Наш боксер обзавелся шестиколесным гелендвагеном Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

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