Удар Усика по носу Джошуа продали Ямайке

Художник из Днепра Сергей Техов похвастался картиной, на которой запечатлено, как Александр Усик размашистым ударом левой дает по носу Энтони Джошуа.
По словам Техова, эту картину маслом ему заказали на другом конце света.
"Что тут скажешь…Те, кто хоть немного следит за моим творчеством, заметят, что с этим парнем, Александром Усиком, мне можно уже делать целую выставку. Конкретно по этой работе хочу сказать, что заказ пришел издалека, Ямайка, блин… Ямайка! Что? Конечно нет сомнений, что популярность Александра Усика – просто мирового масштаба!" – написал Техов у себя в Instagram.
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А вот как это было в оригинале
Ранее мы писали, что гонорар Усика за победу над Джошуа вырос в разы – до 18 миллионов долларов.
Реванш Усика с Джошуа состоится в марте-апреле. На него претендуют Киев, Великобритания и Ближний Восток.
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