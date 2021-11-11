11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил: Усика пугают бомбами британца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 ноября, 23:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александру Усику рано расслабляться. В реванше Энтони Джоша может создать проблемы украинцу, если вернется к своему стилю бокса
Лицо Усика после боя с Джошуа
Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS

Бывший чемпион мира Найджел Бенн не спешит списывать со счетов британского боксера. По его мнению, Джошуа просто выбрал неправильную тактику на бой против украинца. Но все можно поправить в реванше.

Читайте также: Миллионы Усика! Гонорар за победу над Джошуа вырос в разы

Реклама

"Все списывают Джошуа со счетов. Я большой поклонник Энтони, но должен признать, что его план был неверен.

Ему нужно было всем весом навалиться на Усика. И все это понимают. Я думаю, что и Энтони это знает. Ты не должен пытаться перебоксировать боксера. Ведь с теми навыками и данными которые у него есть…

Сами посмотрите – лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил.

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Reuters

Посмотрите на весь его путь в боксе. Он выходил на бой и просто разряжал бомбы в людей. И эта тактика всегда давала результат. Удары находили цель.

А в бою с украинцем он этого не делал. Этот боксерский мод был неверной тактикой", – признался Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV, которого цитирует xsport.ua.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, где может пройти реванш. На проведение боя претендуют три страны.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

Сегодня

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять