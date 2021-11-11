Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил: Усика пугают бомбами британца

Бывший чемпион мира Найджел Бенн не спешит списывать со счетов британского боксера. По его мнению, Джошуа просто выбрал неправильную тактику на бой против украинца. Но все можно поправить в реванше.

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"Все списывают Джошуа со счетов. Я большой поклонник Энтони, но должен признать, что его план был неверен.

Ему нужно было всем весом навалиться на Усика. И все это понимают. Я думаю, что и Энтони это знает. Ты не должен пытаться перебоксировать боксера. Ведь с теми навыками и данными которые у него есть…

Сами посмотрите – лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил.