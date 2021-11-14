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Никакой Украины! Команда Джошуа хочет украсть у Усика реванш

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 ноября, 13:15
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн попытается не позволить провести Александру Усику защиту своих титулов в Украине. Бой планируется провести в конце марта или начале апреля
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ранее Александр Красюк назвал страны, где может пройти реванш Усик – Джошуа. Среди них была и Украина. Было бы справедливо, чтобы Усик в качестве чемпиона сам выбрал место для защиты титулов.

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Но Хирн намерен провести и второй бой в Великобритании. Напомним, первая встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я думаю, что реванш реально состоится в конце марта – начале апреля. Мы начнем переговоры с командой Усика в течение следующих нескольких недель и определим место проведения.

Я бы хотел, чтобы он вернулся в Великобританию. Есть другие варианты. У нас есть подходы к проведению этого боя по всему миру.

Эдди Хирн и Александр Усик
Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Getty Images

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Но предыдущий поединок был грандиозным зрелищем, на этот раз бой будет гораздо масштабнее", – сказал Хирн в интервью Talk Sport.

Также промоутер предположил, что Джошуа будет готовиться к реваншу усерднее, так как намерен вернуть титулы. Ближе к концу года он вернется в США, где ранее искал себе нового тренера.

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