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Американец, чуть не убивший Кличко, дал совет Джошуа, как победить Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 ноября, 21:23
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер уверен, что в противостоянии с Александром Усиком Энтони Джошуа следует придерживаться тактики Владимира Кличко
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters

Иначе, по мнению Брюстера, Джошуа не одолеть Усика в реванше.

Напомним, в конце сентября Джошуа сенсационно проиграл Усику единогласным решением судей.

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"Джошуа проиграл Усику, потому что не использовал тактику Владимира Кличко. Он не пользовался своим весом, своими габаритами и мощью, чтобы просто измотать Усика. Когда ты пытаешься боксировать с боксером, это самая большая глупость, которую может сделать такой крупный боец. Ты собрался боксировать с парнем, который был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе? Умный человек не будет этого делать", – приводит слова Брюстера Fightnews.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Вся стратегия Джошуа должна была заключаться в том, чтобы использовать свой вес, как это делал Тайсон Фьюри, когда дрался с Деонтеем Уайлдером. Тайсон наваливался на Уайлдера, хватал его, сделал бой жестким".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Неважно, насколько ты мастеровит, но когда такой парень, как Энтони Джошуа, наваливается на тебя, имея преимущество в 4-9 килограммов и обладая такой мощью, это понемногу отнимает у тебя силы. Если бы Джошуа еще при этом и бил Усика по корпусу, то украинец бы ни за что не победил в этом бою", – заключил Брюстер.

Напомним, что сам Леймон Брюстер в 2004 году в скандальном бою нокаутировал Владимира Кличко – это было самое загадочное поражение в карьере украинца.

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Тогда Кличко рухнул без сил после пятого раунда, по одной из версий, его отравили галоперидолом. Этот препарат не имеет вкуса и запаха и вызывает психические расстройства, которые сопровождаются нарушением координации, ослаблением реакции и общей физической слабостью. После того боя Владимир был доставлен в больницу – врачи говорили, что Кличко был на грани диабетической комы.

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