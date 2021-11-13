13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Американець, який мало не вбив Кличка, дав пораду Джошуа, як перемогти Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 листопада, 21:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Леймон Брюстер переконаний, що у протистоянні з Олександром Усиком Ентоні Джошуа слід дотримуватись тактики Володимира Кличка
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

Інакше, на думку Брюстера, Джошуа не здолати Усика в реванші.

Нагадаємо, наприкінці вересня Джошуа сенсаційно програв Усику одноголосним рішенням суддів.

Реклама

"Джошуа програв Усику, тому що не використовував тактику Володимира Кличка. Він не користувався своєю вагою, своїми габаритами та міццю, щоб просто виснажити Усика. Коли ти намагаєшся боксувати з боксером, це найбільша дурість, яку може зробити такий великий боєць. Ти зібрався боксувати з хлопцем, який був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі? Розумна людина не робитиме цього", – наводить слова Брюстера Fightnews.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Уся стратегія Джошуа мусила полягати в тому, щоб використовувати свою вагу, як це робив Тайсон Ф'юрі, коли бився з Деонтеєм Вайлдером. Тайсон навалювався на Вайлдера, хапав його, зробив бій жорстким".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Не має значення, наскільки ти майстерний, але коли такий хлопець, як Ентоні Джошуа, навалюється на тебе, маючи перевагу в 4-9 кілограмів і володіючи такою міццю, це потроху забирає в тебе сили. Якби Джошуа ще й при цьому бив Усика по корпусу , то українець би нізащо не переміг у цьому бою", – сказав Брюстер.

Нагадаємо, що сам Леймон Брюстер 2004 року у скандальному бою нокаутував Володимира Кличка – це була найзагадковіша поразка в кар'єрі українця.

Реклама

Тоді Кличко впав без сил після п'ятого раунду, за однією з версій, його отруїли галоперидолом. Цей препарат не має смаку та запаху та викликає психічні розлади, які супроводжуються порушенням координації, ослабленням реакції та загальною фізичною слабкістю. Після того бою Володимира доставили до лікарні – лікарі говорили, що Кличко був на межі діабетичної коми.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

16 лист

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти