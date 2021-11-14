Ф'юрі це не сподобається! Костя Цзю висловився про Усика

На думку легендарного російсько-австралійського боксера Кості Цзю, Олександр Усик має всі шанси стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Нагадаємо, для цього Усику потрібно в березні-квітні здолати в реванші Ентоні Джошуа, а потім наприкінці наступного року впоратися з Тайсоном Ф'юрі.
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"Олександр мені подобається і як боксер, і як людина. Імпонують його цінності. Він уже досяг багато чого, але зараз може стати ще й абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Вірю в нього", – сказав про Усика Костя Цзю в інтерв'ю РБК Спорт.
Раніше Костя Цзю говорив, що розглядає потенційне протистояння Ф'юрі – Усик у двох паралелях.
"Перша – це технічно і тактично. Тут кращий Усик. А друга – видовищність і характер. У цьому сенсі кращий Ф'юрі", – стверджував Цзю.
Також ми розповідали, що син Цзю повторив фокус Усика з монетами. Спритності їхніх рук можна лише позаздрити.
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