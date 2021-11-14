Фьюри это не понравится! Костя Цзю высказался об Усике

По мнению легендарного российско-австралийского боксера Кости Цзю, у Александра Усика есть все шансы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Напомним, для этого Усику нужно в марте-апреле одолеть в реванше Энтони Джошуа, а затем в конце следующего года разделаться с Тайсоном Фьюри.
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"Александр мне нравится и как боксер, и как человек. Импонируют его ценности. Он уже достиг многого, но сейчас может стать еще и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него", – сказал об Усике Костя Цзю в интервью РБК Спорт.
Ранее Костя Цзю говорил, что рассматривает потенциальное противостояние Фьюри – Усик в двух параллелях.
"Первая – это технически и тактически. Здесь лучше Усик. А вторая – зрелищность и характер. В этом плане предпочтительней Фьюри", – утверждал Цзю.
Также мы рассказывали, что сын Цзю повторил фокус Усика с монетами. Ловкости их рук можно только позавидовать.
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