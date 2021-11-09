11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Сын Цзю повторил фокус Усика с монетами (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
9 ноября, 12:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наследник легендарного Кости Цзю похвастался ловкостью рук – похожим приемчиком ранее порадовал публику Александр Усик
Тим Цзю и Александр Усик
Тим Цзю и Александр Усик / Фото: Instagram

Австралийский претендент на чемпионский титул в первом среднем весе (до 69.9 кг) Тим Цзю, сын легендарного Константина Цзю, завершает подготовку к поединку с японцем Такеши Иноуэ, который состоится 17 ноября в Сиднее.

Чтобы показать, что с резкостью движений у него порядок, Тим Цзю опубликовал в Instagram видео фокуса с тренировки. Наставник Цзю-младшего подбрасывал с досточки четыре монеты, и Цзю-младший ловил их, не давая упасть.

Реклама

Правда, если с четырьмя монетами все было удачно, то поймать одновременно пять Тиму все-таки не удалось – одна упала.

Реклама

Отметим, что похожим трюком в 2020-м побаловал фолловеров Александр Усик. Только он ловил четыре монеты той же левой рукой, которой и подбрасывал их, обходясь без помощи ассистентов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

11 нояб

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять