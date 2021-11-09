Сын Цзю повторил фокус Усика с монетами (видео)

Наследник легендарного Кости Цзю похвастался ловкостью рук – похожим приемчиком ранее порадовал публику Александр Усик

Тим Цзю и Александр Усик / Фото: Instagram

Австралийский претендент на чемпионский титул в первом среднем весе (до 69.9 кг) Тим Цзю, сын легендарного Константина Цзю, завершает подготовку к поединку с японцем Такеши Иноуэ, который состоится 17 ноября в Сиднее.

Чтобы показать, что с резкостью движений у него порядок, Тим Цзю опубликовал в Instagram видео фокуса с тренировки. Наставник Цзю-младшего подбрасывал с досточки четыре монеты, и Цзю-младший ловил их, не давая упасть.

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Правда, если с четырьмя монетами все было удачно, то поймать одновременно пять Тиму все-таки не удалось – одна упала.

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Отметим, что похожим трюком в 2020-м побаловал фолловеров Александр Усик. Только он ловил четыре монеты той же левой рукой, которой и подбрасывал их, обходясь без помощи ассистентов.