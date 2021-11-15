Василь Ломаченко показав, як заряджається на бій із Термінатором

Колишній чемпіон світу проведе рейтинговий бій із Річардом Коммі, в якому букмекери його вважають явним фаворитом

Ломаченко готується до бою з Коммі

Бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку. І українець уже старанно готується до нього у Штатах.

Василь показав у Instagram, як робить пробіжку на пляжі в Каліфорнії. І додав до підпису батарейку, натякнувши, що так заряджається на бій із Річардом Коммі.

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Раніше були оголошено гонорари боксерів. Ломаченко отримає втричі більше за свого африканського суперника. Заробіток обох боксерів може зрости, залежно від телепродажів.

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу українському боксерові. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00.

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До речі, батько Теофімо Лопеса вже заявив, що не сумнівається у перемозі Ломаченка над Коммі.

Зазначимо, що Ломаченко – 33 роки, Коммі на прізвисько Термінатор – 34. Зі своїх 30 перемог гонець 27 здобув нокаутом!

Дивіться, як Коммі в останньому бою нокаутував Марінеса: