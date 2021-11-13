Він робив із Ломаченком те, що не робив ніхто. Обманював!

Днями непереможний американець Шакур Стівенсон дав згоду на пропозицію промоутера Боба Арума побитися з Василем Ломаченком. Не саме зараз. Але, схоже, 2022-го цей бій має всі шанси відбутися.
"Я відіб'ю Ломаченку голову", – пригрозив 24-річний американець, який у минулому був спаринг-партнером Васі.
І це не просто струс повітря, властивий багатьом боксерам.
Як розповів ексчемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик, який був свідком спарингів Ломаченка зі Стівенсоном, Шакур робив із Васею таке, що не робив ніхто.
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"З усіма, з ким Ломаченко стояв у спарингах, у Васі було тотальне домінування. З Шакуром такого не було. Шакур спричиняв йому проблеми, найбільше проблем", – заявив каналу Віктора Алімова Гвоздик.
"Шакур був кращим за решту його спаринг-партнерів, безумовно. Стівенсон не був більшим, він, по-моєму, навіть на категорію нижче був на той час. Загалом, картинка була така, що Вася у спарингу вигравав, але Шакур і обманював Васю, і змушував його промахуватись. Стівенсон робив такі речі, які з Васею до цього ніхто не робив", – додав Гвоздик.
Нагадаємо, 11 грудня Ломаченко поб'ється з Коммі.
Проте промоутер Васі та Шакура Боб Арум дав зрозуміти, що вболівальники можуть готуватися і до протистояння Ломаченко – Стівенсон.
"Бій між Ломаченком і Стівенсоном? Це дуже навіть реальний варіант. І я дуже хотів би організувати цю бійку. Але спершу Ломаченко має побити Річарда Коммі", – заявив Арум.