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Він робив із Ломаченком те, що не робив ніхто. Обманював!

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 листопада, 19:28
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Олександр Гвоздик розповів, як складно для Василя Ломаченка відбувалися спаринги з його потенційним суперником – американцем Шакуром Стівенсоном
Ломаченко vs Стівенсон
Ломаченко vs Стівенсон / Фото: Getty Images

Днями непереможний американець Шакур Стівенсон дав згоду на пропозицію промоутера Боба Арума побитися з Василем Ломаченком. Не саме зараз. Але, схоже, 2022-го цей бій має всі шанси відбутися.

"Я відіб'ю Ломаченку голову", – пригрозив 24-річний американець, який у минулому був спаринг-партнером Васі.

І це не просто струс повітря, властивий багатьом боксерам.

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Як розповів ексчемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик, який був свідком спарингів Ломаченка зі Стівенсоном, Шакур робив із Васею таке, що не робив ніхто.

"З усіма, з ким Ломаченко стояв у спарингах, у Васі було тотальне домінування. З Шакуром такого не було. Шакур спричиняв йому проблеми, найбільше проблем", – заявив каналу Віктора Алімова Гвоздик.

Стівенсон і Ломаченко
Стівенсон і Ломаченко / Фото: Instagram

"Шакур був кращим за решту його спаринг-партнерів, безумовно. Стівенсон не був більшим, він, по-моєму, навіть на категорію нижче був на той час. Загалом, картинка була така, що Вася у спарингу вигравав, але Шакур і обманював Васю, і змушував його промахуватись. Стівенсон робив такі речі, які з Васею до цього ніхто не робив", – додав Гвоздик.

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Нагадаємо, 11 грудня Ломаченко поб'ється з Коммі.

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Проте промоутер Васі та Шакура Боб Арум дав зрозуміти, що вболівальники можуть готуватися і до протистояння Ломаченко – Стівенсон.

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"Бій між Ломаченком і Стівенсоном? Це дуже навіть реальний варіант. І я дуже хотів би організувати цю бійку. Але спершу Ломаченко має побити Річарда Коммі", – заявив Арум.

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