Він ще не програвав! Ломаченку знайшли нового суперника

Стало відомо, з ким поб'ється Василь Ломаченко за умови, що 11 грудня впорається з африканцем Річардом Коммі

Стівенсон і Ломаченко / Фото: Instagram

11 грудня у Нью-Йорку Василь Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

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Тим часом, стало відомо, хто може стати наступним суперником українця після Термінатора з Гани.

Промоутер Боб Арум не виключає, що невдовзі може звести в очній сутичці двох топових бійців Top Rank – Василя Ломаченка та чинного чемпіона у вазі 59 кг – непереможного американця Шакура Стівенсона.

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"Бій між Ломаченком та Стівенсоном? Так, це дуже реальний варіант, – наводить слова Боба Арума Vringe. – І я дуже хотів би організувати цю сутичку. Але спочатку Ломаченко має побити Річарда Коммі. В якій вазі може відбутися бій Василя та Шакура? Різні варіанти... У другій напівлегкій, легкій або навіть договірній. Адже це реально крутий бій".

Раніше батько Теофімо Лопеса спрогнозував перемогу Ломаченка над Коммі, а ось від реваншу свого сина з українцем вкотре відмовився.