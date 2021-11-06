6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Он еще не проигрывал! Ломаченко нашли нового соперника

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
6 ноября, 20:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стало известно, с кем подерется Василий Ломаченко в случае, если 11 декабря справится с африканцем Ричардом Комми
Стивенсон и Ломаченко
Стивенсон и Ломаченко / Фото: Instagram

11 декабря в Нью-Йорке Василий Ломаченко подерется с Ричардом Комми.

Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Реклама

Между тем стало известно, кто может стать следующим соперником украинца после Терминатора из Ганы.

Промоутер Боб Арум не исключает, что вскоре может свести в очной схватке двух топовых бойцов Top Rank – Василия Ломаченко и действующего чемпиона в весе 59 кг – непобедимого американца Шакура Стивенсона.

Реклама

"Бой между Ломаченко и Стивенсоном? Да, это очень даже реальный вариант, – приводит слова Боба Арума Vringe. – И я бы очень хотел сделать эту схватку. Но сперва Ломаченко должен побить Ричарда Комми. В каком весе может пройти бой Василия и Шакура? Разные варианты... Во втором полулегком, в легком или даже в договорном. Это ведь реально крутой бой".

Ранее отец Теофимо Лопеса спрогнозировал победу Ломаченко над Комми, а вот от реванша своего сына с украинцем в очередной раз отказался.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Колос

Завтра

17:00

Шахтер

11.5

5.60

1.27
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Заря
13
30:16
26
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
13
8:20
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Суббота, 6 ноября
0:2
Смотри на: О матче
1:2
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять