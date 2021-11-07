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Я відіб'ю Ломаченку голову! Васі пригрозив колишній партнер

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 22:14
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Колишній спаринг-партнер Василя Ломаченка Шакур Стівенсон згоден побитися з Василем Ломаченком, але для початку хотів би розправитися з Оскаром Вальдесом
Ломаченко vs Стівенсон
Ломаченко vs Стівенсон / Фото: Getty Images

Непереможний американець Шакур Стівенсон дав добро на пропозицію промоутера Боба Арума побитися з Василем Ломаченком. Не саме зараз. Але, схоже, 2022-го цей бій має всі шанси відбутися.

"Я відіб'ю йому голову, але зачекайте. Зараз ви намагаєтеся відвернути мою увагу від Вальдеса. Ломаченко виступає у легкій вазі (135 фунтів). Ми поб'ємося з ним, коли піднімемося туди, якщо тільки він не повернеться до другого напівлегкого дивізіону (130 фунтів)", – написав 24-річний Шакур Стівенсон у Twitter.

Стівенсон і Ломаченко
Стівенсон і Ломаченко / Фото: Instagram

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Зазначимо, що раніше промоутер Боб Арум пообіцяв звести переможця бою Стівенсон – Херрінг (а його технічним нокаутом виграв Стівенсон) із непереможним мексиканцем Оскаром Вальдесом.

Однак напередодні Арум дав зрозуміти, що вболівальники можуть готуватися і до протистояння Ломаченко – Стівенсон, заявивши:

"Бій між Ломаченком і Стівенсоном? Це дуже реальний варіант. І я б дуже хотів організувати цю сутичку. Але спершу Ломаченко має побити Річарда Коммі".

Нагадаємо, Ломаченко поб'ється з Коммі вже 11 грудня.

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Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Додамо, що Шакур Стівенсон виграв усі свої 17 боїв на профі-рингу, 9 з яких – нокаутом. Свого часу він був спаринг-партнером Ломаченка, а потім звинуватив Васю у тому, що той програв Лопесу через боягузтво.

Дивіться, як у жовтні Стівенсон нокаутував Херрінга

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