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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Термінатор із Гани пригрозив завалити Ломаченка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
4 листопада, 15:27
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Африканець Річард Коммі розраховує перемогти Василя Ломаченка на шляху до титулу чемпіона світу у легкій вазі
Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Трохи більше місяця залишається до бою Василь Ломаченко – Річард Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

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Батько Теофімо Лопеса вже заявив, що не сумнівається у перемозі Ломаченка над Коммі.

Та й аналітики букмекерських віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі -17%
  • нічия – 3%

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Проте сам Коммі – 34-річний гонець на прізвисько Термінатор – упевнений у своїх силах.

"Після поразки від Лопеса 2019-го все, про що я тільки думав, – це стати чемпіоном світу знову".

"Бій з Ломаченком наблизить мене на крок до цієї мети", – наводить слова Коммі myjoyonline.

"Я хочу подякувати Бобу Аруму та Top Rank за можливість вийти в ринг Медісон-Сквер-Гарден – однієї з найвизначніших арен боксу".

"Знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером бою, але я сповнений рішучості довести, що вони помиляються. Я хочу змусити Гану знову пишатися мною", – сказав Коммі.

Нагадаємо, 2019-го Коммі програв Лопесу нокаутом.

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Зате в лютому 2021-го вже сам Коммі нокаутував домініканця Марінеса.

Зі своїх 30 перемог на профі-рингу 27 Річард здобув достроково.

Річард Коммі
Річард Коммі / Фото: Getty Images

На переможця поєдинку Ломаченко – Коммі 2022-го чекає бій за титул чемпіона світу у легкій вазі, який Вася втратив після своєї поразки від Лопеса 2020-го.

Ломаченко – Лопес
Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

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