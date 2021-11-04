У Ломаченка гості! Дельфін приплив подивитися на тренування Васі

Трохи більше місяця залишається до поєдинку українського боксера проти африканського нокаутера Річарда Коммі

Колаж -"Сьогодні" / Фото: Instagram

Василь Ломаченко показав у Instagram, як готується до бою проти Річарда Коммі. Він відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

Хайтек провів тренування на піщаному березі Лос-Анджелеса, раз-по-раз пробігаючи під гірку.

Реклама

З обличчя Василя видно, що він виснажений. При цьому на одному з фото Ломаченко тримається рукою за стегно – сподіваємось, що це не травма.

"Вовка ноги годують"

"Машина"

"Погляньте, ліворуч! Навіть дельфін підплив ближче до берега, щоб подивитися на тренування Ломи", – пишуть у коментарях під фото фоловери Ломаченка.

Реклама

Реклама

Зауважимо, що Ломаченку – 33 роки, Коммі на прізвисько Термінатор – 34. Зі своїх 30 перемог ганець 27 здобув нокаутом!