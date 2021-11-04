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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

У Ломаченко гости! Дельфин приплыл посмотреть на тренировку Васи

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
4 ноября, 08:34
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Чуть более месяца остается до поединка украинского боксера против африканского нокаутера Ричарда Комми
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Василий Ломаченко показал в Instagram, как готовится к бою против Ричарда Комми. Он пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Хайтек провел тренировку на песчаном берегу Лос-Анджелеса, раз за разом пробегая "по дюнам" в горку.

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По лицу Василия видно, что он изнурен. При этом на одном из фото Ломаченко держится рукой за бедро – надеемся, это не травма.

  • "Волка ноги кормят"
  • "Машина"
  • "Посмотрите, слева! Даже дельфин подплыл ближе к берегу, чтобы посмотреть на тренировку Ломы", – пишут в комментариях под фото фолловеры Ломаченко.

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Отметим, что Ломаченко – 33 года, Комми по прозвищу Терминатор – 34. Из своих 30 побед ганец 27 добыл нокаутом!

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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