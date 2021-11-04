У Ломаченко гости! Дельфин приплыл посмотреть на тренировку Васи

Чуть более месяца остается до поединка украинского боксера против африканского нокаутера Ричарда Комми

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Василий Ломаченко показал в Instagram, как готовится к бою против Ричарда Комми. Он пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Хайтек провел тренировку на песчаном берегу Лос-Анджелеса, раз за разом пробегая "по дюнам" в горку.

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По лицу Василия видно, что он изнурен. При этом на одном из фото Ломаченко держится рукой за бедро – надеемся, это не травма.

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"Посмотрите, слева! Даже дельфин подплыл ближе к берегу, чтобы посмотреть на тренировку Ломы", – пишут в комментариях под фото фолловеры Ломаченко.

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Отметим, что Ломаченко – 33 года, Комми по прозвищу Терминатор – 34. Из своих 30 побед ганец 27 добыл нокаутом!