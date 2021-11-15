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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Василий Ломаченко показал, как заряжается на бой с Терминатором

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 ноября, 09:58
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Бывший чемпион мира проведет рейтинговый бой с Ричардом Комми, в котором букмекеры его считают явным фаворитом
Ломаченко готовится к бою с Комми
Ломаченко готовится к бою с Комми

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке. И украинец уже усердно готовится к нему в Штатах.

Василий показал в Instagram, как делает пробежку на пляже в Калифорнии. И добавил к подписи батарейку, намекнув, что так заряжается на бой с Ричардом Комми.

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Ранее были объявлены гонорары боксеров. Ломаченко получит в три раза больше своего африканского соперника. Заработок обоих боксеров может возрасти в зависимости от телепродаж.

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение украинскому боксеру. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00.

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Кстати, отец Теофимо Лопеса уже заявил, что не сомневается в победе Ломаченко над Комми.

Отметим, что Ломаченко – 33 года, Комми по прозвищу Терминатор – 34. Из своих 30 побед ганец 27 добыл нокаутом!

Смотрите, как Комми в последнем бою нокаутировал Маринеса:

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