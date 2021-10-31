Ломаченко vs Терминатор: Лопес припечатал прогнозом соперника Васи

По мнению отца Теофимо Лопеса, у ганца Ричарда Комми нет ни малейших шансов против Василия Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Сегодня промоутеры официально подтвердили, что бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря.

Впервые в истории на профи-ринге у Васи будет соперник из Африки.

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Как мы уже писали, букмекеры дают Комми 17 процентов на победу.

Но отец обидчика украинца, Теофимо Лопеса, с аналитиками не согласен. По его мнению, шансов у Ричарда Комми по прозвищу Терминатор против Васи – ноль.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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"Я говорил, что Ломаченко нокаутирует Накатани в седьмом раунде, и это произошло. Правда, чуть позже, но я знал, что Ломаченко победит. Я считаю, что сейчас он лучший боец в легком весе. Я думаю, что он победит всех. Ломаченко побьет Ричарда Комми, а в конечном итоге и всех других", – приводит слова Теофимо Лопеса-старшего Fightnews.

Теофимо Лопес со своим отцом / Фото: Instagram

Но вот в реванше Ломаченко Лопес-старший в очередной раз отказал.

"Мы не собираемся жертвовать чертовым весом, чтобы выйти в ринг слабыми и подраться с этим парнем".

"После боя с Камбососом (27 ноября) мы пойдем за большими парнями. Бой с Джошем Тейлором (в первом полусреднем дивизионе) – это лучше, чем реванш с Ломаченко. Мы два раза подряд станем абсолютными чемпионами. Этого никогда не делали", – строит планы Теофимо Лопес-старший.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Отметим, что аналитики включили бой Ломаченко – Комми в ТОП-10 поединков под елочку.