Ломаченко – Комми: объявлены гонорары боксеров

Гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов.
Об этом сообщает Totalsportekboxing.
При этом гонорар 33-летнего украинца может возрасти до $2 млн – в зависимости от количества проданных трансляций боя по системе pay-per-view.
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Что касается соперника украинца, 34-летнего Ричарда Комми из Ганы по прозвищу Терминатор, то его счет гарантированно пополнится на 250 тысяч долларов. В зависимости от телепродаж боя эта сумма может подняться до $800 тыс.
Отметим, что за предыдущий поединок против японца Масаеши Накатани, выигранный нокаутом в июне, Ломаченко также получил 2 млн долларов. Его сопернику досталось $600 тысяч.
Рекордный же гонорар в своей карьере Ломаченко получил за драку с Теофимо Лопесом в октябре прошлого года, которая завершилась сенсационным поражением украинца. Васе тогда досталось 3,25 млн долларов, а Лопесу – 1,5 млн.
В предстоящем поединке аналитики букмекерских отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:
- выигрыш Ломаченко – 80%
- выигрыш Комми – 17%
- ничья – 3%
Однако Комми (30 побед, 27 нокаутом, 3 поражения) уже заявил, что ему по силам завалить Ломаченко.
Смотрите, как Комми в последнем бою нокаутировал Маринеса
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