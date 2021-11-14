У золоті! Усик похвалився унікальним чохлом для телефона (фото)

У Олександра Усика після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа з'явилися не тільки нові чемпіонські пояси IBO, WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі, але і ще одна річ, подібної до якої немає більше ні в кого.
Усик похвалився в соцмережах новим чохлом для свого айфона – він блищить золотими краями і прикрашений золотими літерами USYK17 посередині, це назва власної промоутерської компанії Олександра.
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Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 млн доларів – завдяки успішному продажу платних трансляцій бою.
Сума Усика трохи недотягує до українського рекорду – 20 млн євро, які, за даними ЗМІ, Володимир Кличко отримав після поразки від Джошуа 2017-го.
Але Усик напевне поб'є цей рекорд Кличка в реванші з Джошуа. Адже, за словами Красюка, там уже розподіл гонорарів буде рівне - 50 на 50.
Додамо також, що після вересневої перемоги над Джошуа Усик купив супердорогу машину. Наш боксер придбав шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.
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