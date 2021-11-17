Усика в России сравнили со Сталлоне

Александр Усик продолжает собирать восторженные отзывы после победы над Энтони Джошуа в Лондоне.
"Прикольно, когда человек выигрывает в статусе андердога. Большинство говорило, что Усик проиграет. Саша взвинтил темп, на каждый удар отвечал тремя, показал все тактические преимущества. Я получил удовольствие, словно от просмотра хорошего фильма, будто в детстве посмотрел "Рокки", – сказал катмен из РФ Дмитрий Лучников.
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"Я лично много раз видел Джошуа. Когда я работал с Поветкиным в бою с британцем, я видел его подготовку. Потом вживую наблюдал, как Энтони с Руисом боксировал. Мне кажется, что Джошуа с Усиком был таким, каким всегда. А вот со стороны Усика была лучшая подготовка. Показать такую скорость в супертяжелом весе – это выдающийся бой", – приводит слова Лучникова Fighnews.
Реванш Усик – Джошуа должен состояться в марте-апреле.
Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.
Но не исключено, что повторныйпоединок Усика и Джошуа примет Киев или Саудовская Аравия.
КАК УСИК ИЗБИВАЛ ДЖОШУА В ЛОНДОНЕ
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